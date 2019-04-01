التحالف العربي يشن قصفا جويا على الحديدة واشتباكات جنوب وشرق المدينة

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، أن طيران التحالف استهدف بغارتين منتصف ليلة الاثنين، قوارب صيد في سواحل مديرية المنيرة شمال الحديدة.

وتوقفت الغارات الجوية للتحالف على محافظة الحديدة منذ إعلان الأمم المتحدة هدنة في الثامن عشر من ديسمبر/ كانون أول الماضي.

في سياق آخر، اتهمت "المسيرة" الجيش اليمني بإطلاق قذيفة على منزل في منطقة الربصة بمديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص.

© AP Photo / Hani Mohammed بعد مواجهات دامية... "أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 200 من الجيش اليمني

إلى ذلك، اندلعت اشتباكات بين القوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف، وجماعة أنصار الله في مدينة الحديدة.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن اشتباكات عنيفة تدور باتجاه منصة 22 مايو وأطراف حي الربصة وجامعة الحديدة جنوب مدينة الحديدة، بالتزامن مع اندلاع أخرى شرق مطار الحديدة قرب سوق الحلقة وأطراف شارع الخمسين شرق المدينة.

وأضاف أن عربة بي إم بي تابعة لـ"أنصار الله" تطلق النار من خلف فندق قصر الاتحاد في منطقة 7 يوليو صوب مواقع للقوات المشتركة في شارع الخمسين بمدينة الحديدة.

وأشار إلى سقوط 4 قذائف هاون على محيط مجمع اخوان ثابت الذي تتمركز فيه القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.