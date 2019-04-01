الصدر يخاطب الزعماء العرب بشأن سوريا واليمن... هذا مطلبه

وجه زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، رسالة إلى الزعماء العرب خلال اجتماع القمة العربية التي اختتمت أمس الأحد، في تونس.

وكتب الصدر في تغريدة له على "تويتر": "بعد أن تأجج الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا والبحرين واختطف من سوريا واليمن، ها هو اليوم يتوهج من جديد في السودان والجزائر سائلين العلي القدير أن ينصر الشعوب التي نهضت من أجل التغيير فسيغير الله ما بهم من ظلمة إلى نور".

وأشار الصدر إلى ضرورة أن "يتحد العقلاء من أجل إنهاء معاناة سوريا واليمن لتكفكفا جراحاتهما ويتنحى حكامهما من أجل إنهاء الحروب الظالمة فيهما".

وأضاف: "لنكون على قدر المسؤولية أمام اتحاد ترامب ونتنياهو، وأدعو الجميع لإنهاء الطائفية والتحلي بروح الإسلام والعروبة والإنسانية والتخلي عن السياسات العدائية".

​وانتهت أعمال القمة العربية، يوم أمس الأحد، في العاصمة التونسية، والتي تسلم رئاستها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتضمن جدول أعمال القمة نحو 20 مشروعا وملفا، أبرزها الرد على الإعلان الأمريكي بشأن الجولان المحتل رغم غياب سوريا عن القمة، وكذا القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا واليمن، ودعم التنمية في السودان، والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية.