السعودية تحذر مواطنيها من خطر داهم... نظرتك قد تقتلك

وأضاف الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "ينبغي الحذر عند هطول الأمطار بعدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه. فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار، مع اتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان".
وتابعت مديرية الدفاع المدني، قائلة إن "الأمطار الغزيرة وجريان المياه يؤديان إلى ميل في مكان أو انجراف الطريق، ما يتطلب الحذر أثناء قيادة المركبات، فضلا عن عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول، فقد تداهم المركبة السائق ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر مغادرة المركبة".
#لسلامتكم عند هطول الأمطار pic.twitter.com/IwS8iQty0o— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) March 31, 2019
واستكملت أن "المياه قد تغطي جسرا منجرفا أو طريقا مكسرا، لذلك يلزم الحذر والانتباه، بالإضافة إلى عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول كونهم لا يدركون مدى الخطورة، لذلك فمراقبتهم واجبة".
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