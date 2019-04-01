السعودية لا تعتزم رفع الحظر عن طائرات "بوينغ 737 ماكس 8" قريبا

قال وزير النقل السعودي، اليوم الاثنين، إنه لا توجد خطط فورية للسماح لطائرات "بوينغ 737 ماكس 8" بالعمل في المملكة.

وكان قد تم وقف العمل بالطائرة الأكثر مبيعا من بوينغ في جميع أنحاء العالم، الشهر الماضي، بعد حادثتين قاتلتين شملت الطراز في غضون خمسة أشهر.

© REUTERS / Baz Ratner إثيوبيا تصدر التقرير الأولي لأسباب تحطم الطائرة "بوينغ 737 ماكس 8"

وقال الوزير نبيل العمودي للصحفيين في مؤتمر للطيران في الرياض: "لم يكن هناك طائرات من هذا الطراز تعمل في المملكة في ذلك الوقت وليس هناك خطط للعودة لهم في المستقبل القريب".

وتحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، من نفس الطراز، بعد فترة قصيرة من إقلاعها من أديس أبابا، في الشهر الماضي، مما أدى إلى مقتل 157 شخصا، وذلك في ثاني كارثة من نوعها تشمل هذا الطراز الجديد من طائرات بوينغ بعد تحطم طائرة قبالة إندونيسيا في أكتوبر/تشرين الأول كان على متنها 189 شخصا.

وأخرجت هيئات طيران في جميع أنحاء العالم أساطيل بوينغ 737 ماكس من الخدمة، بينما أوقفت الشركة الأمريكية المصنعة للطائرات تسليم طلبيات بآلاف الطائرات من طراز كان من المفترض أن يصبح العمود الفقري لمستقبل الصناعة.

وأثارت أوجه الشبه بين الواقعتين ذعر الركاب في جميع أنحاء العالم، وتسببت في خسارة أسهم الشركة 26 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن معلومات جديدة تم استقاؤها من حطام الطائرة وبيانات منقحة بشأن مسار الرحلة تشير إلى بعض التشابه بين الكارثتين.