السعودية تطلق سراح أمير يحمل الجنسية القطرية

أفرجت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، عن الأمير السعودي، الذي يحمل الجنسية القطرية، نواف الرشيد، بعد 10 أشهر من اعتقاله.

وأكد حساب "معتقلي الرأي"، على موقع "تويتر"، أن "السلطات السعودية أفرجت عن نواف طلال الرشيد، الذي يحمل الجنسيتين السعودية والقطرية"، مشيرة إلى أن "الرياض كانت تسلمته من الكويت الصيف الماضي".

وبيّن الحساب المهتم بالمعتقلين السعوديين، أن "اعتقال الرشيد كان دون سبب قانوني".

🔴 هام

السلطات السعودية تفرج عن #نواف_طلال_الرشيد بعد 10 أشهر من اعتقاله من دون سبب قانوني. pic.twitter.com/jWFb8f2Gyj — معتقلي الرأي (@m3takl) April 1, 2019

​وذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة الكويتية كانت قد سلمت الرشيد للسعودية بحكم أنه مطلوب، وتنفيذا للاتفاقيات الأمنية بين الطرفين، حيث كان الرشيد في زيارة إلى الكويت بدعوة من الشاعر عبد الكريم الجباري.