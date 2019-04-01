السعودية تطلق سراح أمير يحمل الجنسية القطرية

وأكد حساب "معتقلي الرأي"، على موقع "تويتر"، أن "السلطات السعودية أفرجت عن نواف طلال الرشيد، الذي يحمل الجنسيتين السعودية والقطرية"، مشيرة إلى أن "الرياض كانت تسلمته من الكويت الصيف الماضي".
وبيّن الحساب المهتم بالمعتقلين السعوديين، أن "اعتقال الرشيد كان دون سبب قانوني".
🔴 هام— معتقلي الرأي (@m3takl) April 1, 2019
السلطات السعودية تفرج عن #نواف_طلال_الرشيد بعد 10 أشهر من اعتقاله من دون سبب قانوني. pic.twitter.com/jWFb8f2Gyj
وذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة الكويتية كانت قد سلمت الرشيد للسعودية بحكم أنه مطلوب، وتنفيذا للاتفاقيات الأمنية بين الطرفين، حيث كان الرشيد في زيارة إلى الكويت بدعوة من الشاعر عبد الكريم الجباري.
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