مفاجأة... دول عربية أجبرت 40 دولة على رفض قرار ترامب

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أنه "لولا الجهود العربية لكانت أكثر من 40 دولة نقلت سفاراتها إلى القدس في غضون أشهر عقب الخطوة الأمريكية".

© Sputnik . Issam Al-Rimawi ترامب: قد أزور القدس لحضور حفل افتتاح السفارة الأمريكية

وكشف زكي، في تصريح لقناة " العربية الحدث "، أن "جهودا عربية مشتركة تبذل حاليا مع المجتمع الدولي لمنع أي دولة من أن تحذو حذو الولايات المتحدة في نقل سفارتها إلى مدينة القدس".

وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى أن "فلسطين ليست وحيدة وكل الدول العربية تقف إلى جوارها"، لافتا إلى أنه "حين تتوفر الإرادة السياسية للدول العربية يتحقق الكثير".

ووصف زكي "اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان بأنه باطل ولا يترتب عليه أي آثار قانونية"، مشيرا إلى أن "الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وكل دول العالم رفضته". وشدد على أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تنصب نفسها القائمة بأعمال القانوني الدولي.

وبشأن الملف اليمني، قال زكي إن "الجامعة العربية تنحاز للشرعية في اليمن بمنتهى الوضوح، مضيفا أن الجامعة تثمن جهود المبعوث الأممي لليمن على الرغم من تحفظها لعدم تنسيقه معها بخصوص هذا الملف". وأشار إلى أن "المليشيات الحوثية لم تنفذ اتفاق استكهولم وهناك انتكاسة لهذه الجهود الأممية، معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى تسوية للملف اليمني".