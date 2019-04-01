الأمن السوري يضبط جهازا متطورا للرصد الفضائي وقطع أثرية منهوبة في ريف درعا

ضبطت أجهزة الأمن السوري مستودعا للأسلحة من مخلفات المجموعات المسلحة في مدينة إنخل شمال غربي درعا يحوي مصكوكات نقدية أثرية وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بينها جهاز متطور للرصد الفضائي.

أفاد مراسل "سبوتنيك" في درعا أن الجهات المختصة تمكنت بالتعاون مع الأهالي من ضبط المستودع الذي يحوي أسلحة متنوعة وقذائف (آر بي جي) وقنابل ورشاشات متوسطة وبنادق آلية وقواعد إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات لاسلكية، إضافة إلى جهاز متطور لرصد النشاطات الفضائية والتجسس على الاتصالات وأقنعة واقية من المواد الكيميائية ومناظير ليلية متنوعة وذخيرة متنوعة.

وأكد مصدر أمني لمراسل "سبوتنيك" أن العثور على الأسلحة تم بالتعاون مع الأهالي خلال عمليات البحث والتمشيط في مدينة إنخل، منوها بضبط جهاز رصد متطور كان لدى الأجهزة الأمنية السورية علم مسبق بوصوله إلى أيدي التنظيمات الإرهابية المسلحة قبل مدة طويلة.

وأوضح المصدر أن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن الجهاز تم إرساله من إحدى دول ما يسمى "غرفة عمليات الموك" التي كانت تتخذ من العاصمة الأردنية مقرا لها، إلى تنظيم "المهاجرين والأنصار" الذي كان يعمل في في ريف درعا الشمالي الغربي، وتحديدا إلى ما يسمى بـ لواء "طويرش".

وبين المصدر أن الجهاز عبارة عن رادار مصغر قادر على كشف جميع تحركات الطيران والاتصالات وأي تحركات فضائية أخرى ضمن منطقة رصد محددة.

وأكد أن الجهاز متطور جدا، وأن المسلحين لم يتمكنوا من استخدامه بالشكل الأمثل نظرا لتعقيده.

الأمن السوري يضبط جهازا متطورا للرصد الفضائي وقطع أثرية منهوبة بريف درعا © Sputnik . Firas al-Ahmad

الأمن السوري يضبط جهازا متطورا للرصد الفضائي وقطع أثرية منهوبة بريف درعا © Sputnik . Firas al-Ahmad

الأمن السوري يضبط جهازا متطورا للرصد الفضائي وقطع أثرية منهوبة بريف درعا © Sputnik . Firas al-Ahmad

الأمن السوري يضبط جهازا متطورا للرصد الفضائي وقطع أثرية منهوبة بريف درعا © Sputnik . Firas al-Ahmad

الأمن السوري يضبط جهازا متطورا للرصد الفضائي وقطع أثرية منهوبة بريف درعا © Sputnik . Firas al-Ahmad

الأمن السوري يضبط جهازا متطورا للرصد الفضائي وقطع أثرية منهوبة بريف درعا © Sputnik . Firas al-Ahmad

الأمن السوري يضبط جهازا متطورا للرصد الفضائي وقطع أثرية منهوبة بريف درعا © Sputnik . Firas al-Ahmad 1 / 7 © Sputnik . Firas al-Ahmad الأمن السوري يضبط جهازا متطورا للرصد الفضائي وقطع أثرية منهوبة بريف درعا

كما تضم المضبوطات في إنخل عشرات القطع النقدية الأثرية والمصكوكات التي تعود لحقب تاريخية متنوعة كان المسلحون يخططون لتهريبها إلى خارج البلاد.

ونوه المصدر بدور الأهالي في الإبلاغ عن أي مكان يشتبه بوجود أسلحة أو ألغام من مخلفات المجموعات المسلحة حفاظا على سلامة الأهالي.