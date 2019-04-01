بالفيديو... حفل راقص على "نصب الشهيد" في بغداد

واعتبر العديد من العراقيين أن إقامة مثل هذه الحفل في هذا المكان إهانة لرموز وطنية سقطوا دفاعا عن وطنهم في الحرب الإيرانية العراقية.

نصب الشهيد:هو أحد أهم المعالم التي تقع في الجهة الشرقية من مدينة بغداد،من تصميم الفنان العراقي العالمي الراحل اسماعيل فتاح الترك ويُعبِّر هذا النصب التذكاري عن الشهداء العراقيين الذين ضحوا بدمائهم الزكية الخالدة فمن واجبنا تخليدهم والحفاظ على تضحياتهم الطاهرة وليس للغناء والرقص! pic.twitter.com/LZdLuXfDbF — Firas W. Alsarray ⭕️ (@firasalsarrai) March 31, 2019

وأظهرت المقاطع المتداولة مطربة شابة تعتلي منصة أقيمت في موقع النصب التذكاري، يرافقها عدد من العازفين.

وقالت قناة العربية إن مؤسسة الشهداء العراقية أصدرت بيانا أوضحت فيه ما جرى، معترفة بصحة المقطع الغنائي ومؤكدة أن الشركة الراعية للحفل لم تلتزم بالشروط التي تم الاتفاق عليها.

وأوضح البيان أن شركة "نحو الأفق" قامت بتقديم طلب لإجراء نشاط ثقافي داخل نصب الشهيد، وتم شرح تفاصيل النشاط، ووافقت المؤسسة على إجرائه بعد أن اطلعت على جميع فقراته التي لم تتضمن الغناء. لكن الشركة لم تلتزم بفقرات نشاطها، إذ قامت فتاة وبشكل عفوي بالغناء، موضحة أن الموظف المسؤول قام بتنبيه القائم على النشاط، وعلى إثر ذلك تم إيقاف المطربة عن الغناء.