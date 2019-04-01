التحالف يعلن سيطرة "الحكومة الشرعية" على أكثر من 85% من المناطق اليمنية

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تسيطر على أكثر من 85 % من المناطق اليمنية.

وأضاف المالكي في مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض، إن "الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية يطيل أمد المعركة في اليمن"، الهدف الاستراتيجي للتحالف هو إعادة الحكومة اليمنية الشرعية.

وعرض المالكي مشاهد تدمير منصتين في مديرية صحار واللصفراء في صعدة وتم كذلك استهداف كهفين شرق صنعاء لانطلاق طائرات بدون طيار.

وأعلن المتحدث باسم التحالف عن إصدار 20 تصريحا لسفن تحمل النفط ومواد غذائية وأدوية إلى مدينة الحديدة.

ولفت إلى أن "الموانئ اليمنية تعمل بكل طاقتها الاستيعابية"، مشيرا إلى أن "المليشيات تعوق إيصال سفن المساعدات للحديدة"، على حد قوله.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حربا منذ 2014 بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في آذار/مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

ومنذ ذاك الحين، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفق منظمة الصحة العالمية، بينما تقول منظمات حقوقية مستقلة إن عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.