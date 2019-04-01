وفاة مصري بسبب "طابوقة"... والأمن يحقق

وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية لقي عامل مصري حتفه أثناء عمله في أحد المتنزهات جنوبي البلاد، نتيجة سقوط طابوقة (مادة بناء مصنوعة من الطوب المحروق في أفران خاصة) على رأسه.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نقل جثة العامل إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

من جانبه قال مصدر أمني كويتي إن "زملاء العامل أبلغوا عمليات وزارة الداخلية عن واقعة سقوط الطابوقة على رأس زميلهم، فانتقل إلى الموقع رجال أمن الأحمدي وفنيو الطوارئ الطبية، حيث تم التأكد من وفاة العامل"، بحسب "الرأي".

ولفت المصدر إلى أن "الأمنيون قاموا بانتداب الأدلة الجنائية حيث تمت معاينة الجثة ورُفعت وأحيلت إلى الطب الشرعي".

وقال المصدر للصحيفة إنه "تم استدعاء المقاول والشهود للوقوف على ملابسات سقوط الطابوقة على رأس الضحية، للتأكد من عدم وجود شبهة بالأمر".

وتحتل الجالية المصرية المركز الثاني المسجلة في القوى العاملة بدولة الكويت بنحو 445 ألفا و798 عاملا، وذلك بعد الجالية الهندية التي تتصدر المركز الأول، حيث يبلغ عدد مواطنيها 560 ألفا و547 عاملا وتتصدر المركز الثالث البنغلادشية بواقع 174 ألفا و145 فالباكستانية81 ألفا و587، ثم الفلبينية 76 ألفا و256 عاملا.