تسجيل
21:21 01 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    شاحنة تنقل سيارات جديدة من ميتسوبيشي على الطريق السريع بالإسكندرية أثناء هطول أمطار غزيرة

    نتائج مفاجئة للحملة المصرية "خليها تصدي"

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    يبدو أن الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة شراء السيارات باتت تؤتي أكلها في ظل استمرار الحملات الداعية لمقاطعة شراء السيارات اعتراضا على "الارتفاع الجنوني لأسعارها".

    فحملات المقاطعة التي بدأت قبل ثلاث سنوات تقريبا ظهر تأثيرها بقوة على حركة البيع والشراء، وفقا لتقارير مختصة في رصد ذلك.

    سيارة أودي
    © RIA Novosti . Vladimir Astapkovich
    تحذير: شراء السيارات الفخمة يسبب مرضا خطيرا
    فمؤخرا كشف بيان لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن تراجع المبيعات في قطاع السيارات خلال شهر فبراير/ شباط الماضي بنسبة 5.2% بالمقارنة مع مبيعات نفس الفترة من العام الماضي.

    وأشار التقرير الذي نشره موقع جريدة "التحرير" المصرية، اليوم الاثنين، إلى أن إجمالي المبيعات في قطاعات سيارات الركوب "الملاكي"، وحافلات نقل الركاب، والشاحنات التجارية بلغ نحو 10.857 وحدة، وهو ما يعني اتخفاض 597 عملية بيع بالمقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي 2018.

    ولفت التقرير إلى أن قطاع سيارات الركوب "الملاكي" سجل تراجعًا بنسبة 9%،  موضحا بأن "المبيعات توقفت بنهاية فبراير عند 6.980 عملية بيع ذلك في الوقت الذي بلغت فيه مبيعات نفس الفترة من العام الماضي 7.703 وحدة".

    وأشار التقرير إلى أنه في قطاع (بيع) الحافلات وصل إجمالي مبيعاته 1.304 وحدة بزيادة بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي، فيما سجل قطاع الشاحنات زيادة بنسبة 2.9% على أساس سنوي بعدما وصل إجمالي المبيعات 2.573 وحدة.

    وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع عدد السيارات المرخصة 50% لتصل إلى 9.9 مليون سيارة من عام 2012 إلى 2017، وأشار الإحصاء المنشور على موقع الجهاز إن مصر بها 4712562 سيارة ملاكي في 2017.

    وحملة "خليها تصدي.. زيرو جمارك" واحدة من أكثر الحملات انتشارا في مصر في الفترة الحالية، وبدأت الحملة بجروب على "فيسبوك" واستطاع أن يجذب عدد كبير من الأعضاء والمؤيدين للحملة إذ يصل أعضاء الصفحة التي تحمل الإسم نفسه أكثر من مليون ونصف عضو، وتتهم الحملة وكلاء بيع السيارات في مصر بالمبالغة في احتساب نسبة هامش الربح على السيارة، مؤكدين على أن هامش الربح يزيد عن 40 بالمئة من سعر السيارة الأصلي، واضطرت شركات ووكلاء بيع سيارات لتقديم تخفيضات على الأسعار للمرة الثانية خلال 3 أشهر فقط من 2019، بحسب موقع "التحرير" المحلي.

    وفي المقابل قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن حملات المقاطعة التي دشنت لمقاطعة شراء السيارات، "لم تؤثر على السوق بشكل كبير كما أشيع".

    وتابع أثناء مشاركته في برنامج برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر" "لم تؤثر ولكنها (الحملة) أحدثت نوعا من التنافسية بين الوكلاء داخل السوق المصري".

    ومن جانبه تحدث اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقًا، للموقع وقال "بكل تأكيد هناك بعض العملاء تأثروا بحملة خليها تصدي بتأجيل قرار الشراء، لكن هذه النسبة بسيطة، وعادة فترة بداية العام تكون أقل من باقي العام، والمؤشرات تؤكد أن السوق ما زال يعمل، ونحذر من أنه في حالة تخفيض الحصص الاستيرادية سيتسبب في غلاء أسعار السيارات نتيجة لعودة ظاهرة الأوفر برايس".

    وتابع إنه بحساب شهري: يناير وفبراير نجد زيادة في المبيعات تقدر بـ2.5%، إلا أن سيارات الركوب انخفضت عن العام الماضي، موضحًا أن نسبة الانخفاض في نسب مبيعات شهر فبراير عن فبراير الماضي غير مقلقة بالمرة، والسوق سيعاود الارتفاع من جديد، بعد الكشف عن مبيعات مارس وأبريل بمعدلات كبيرة، خاصة قبل قدوم شهر رمضان الذي تنخفض فيه المبيعات بشكل كبير.

    وأعلن وزير قطاع الأعمال المصري، هشام توفيق، منتصف الشهر الماضي عن اتفاقية جديدة لإنتاج السيارات في البلاد.

     

    وقال الوزير خلال مؤتمر عقد بالقاهرة في 19 مارس/ آذار إن "شركة النصر للسيارات المملوكة للحكومة أبرمت اتفاقا مبدئيا مع "نيسان" اليابانية لإنتاج نحو 100 ألف سيارة سنويا".

    وتابع بأن "الاتفاق يستهدف رفع نسبة المكون المحلي مع التركيز على تصدير معظم الإنتاج إلى الخارج، على أن يجري توقيع العقد النهائي بعد 3 أشهر، وفقا لبيان صادر عن الوزارة"، وهو القرار الذي ربط بحملة "خليها تصدي". 

    انظر أيضا:

    في ذكرى وفاته الثالثة... فيديو نادر لنور الشريف وهو يشكو من غلاء الأسعار بعد خطوبته
    احتجاجات ضد غلاء الأسعار تجتاح عدة مدن تونسية
    الشرطة التونسية تطلق قنابل الغاز لتفريق محتجين ضد غلاء الأسعار
    الكلمات الدلالية:
    الجمارك, ارتفاع الأسعار, السيارات الجديدة, أخبار السيارات, الأسعار, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الرئيس فلاديمير بوتين يتلقى هديته من نظيره القرغيزي سورونباي جينبيكوف حصانا من فصيلة أورلوف، بشكيك، قرغيزستان 28 مارس/ آذار 2019
    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر مارس 2019
    يونكير: صبر الاتحاد الأوروبي بدأ ينفذ
    يونكير عن بريطانيا: الصبر بدأ ينفذ
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك