السعودية... قرار جديد يتعلق بالمسجد الحرام والتنفيذ قبل شهر رمضان

بدأت اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية، في استعراض استعدادات وخطط الجهات لاستقبال شهر رمضان المقبل.

وكان في مقدمة التحضيرات، تركيب سور في سطح المسجد الحرام، وذلك لحماية المصلين، وفقا لصحيفة "صدى" السعودية.

فيديو | تركيب سور بطول 500م لحماية المصلين في سطح #المسجد_الحرام، وسيتم إنجازه قبل منتصف شعبان المقبل. pic.twitter.com/h89a8higUT — السعودية (@KSA) April 1, 2019

واطلع أمير مكة بالنيابة، بدر بن سلطان بن عبد العزيز، على الأعمال الجاري تنفيذها في المسجد الحرام، اليوم الاثنين، ومنها السور الجديد.

ويبلغ طول السور الذي يتم تنفيذه لحماية المصلين 500 متر، بينما يبلغ ارتفاعه 323 سنتيمترا.