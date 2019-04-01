أمراء يدخلون على الملك في زيارة خاصة

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عددا من الأمراء والمواطنين أثناء زيارته الخاصة للمنطقة الشرقية في المملكة.

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك استقبل "مساء اليوم، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة، والمعالي، وجموعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه".

​وأقيم حفل الاستقبال بقصر الخليج في الدمام، وبدأ الاستقبال بتلاوة لأيات من القرآن الكريم، ثم اصطف الحضور للسلام على الملك سلمان باليد، ثم تناول الجميع طعام العشاء مع الملك.

وأشارت الوكالة إلى أنه لدى وصول العاهل السعودي إلى قصر الخليج في الدمام ، كان في استقباله، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.

​وذكرت الوكالة اسم 28 أميرا حضروا مراسم الاستقبال، كما نشرت صورا لسلامهم على الملك سلمان.

ووصل الملك سلمان إلى المنطقة الشرقية أمس عائدا من تونس، بينما وصل الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق إليها قادماً من الرياض.

​وبحسب موقع صحيفة "تواصل" السعودية أمس يتوقع أن يعقد مجلس الوزراء برئاسة العاهل الملك سلمان جلسته هذا الأسبوع في المنطقة الشرقية، وذلك لتزامن موعد انعقاد الجلسة مع الزيارة المرتقبة له للمنطقة الشرقية.