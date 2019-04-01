قتلى وجرحى من "أنصار الله" بقصف مدفعي وجوي شرق صعدة

قصف الجيش اليمني المدعوم من التحالف، اليوم الاثنين، مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

القاهرة — سبوتنيك. أفاد الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" بأن "المدفعية نفذت قصفاً مكثفاً على مواقع وتحصينات للحوثيين في محيط جبل الطير وخلف منطقة عنبان بمديرية كتاف شرق صعدة".

وأكد أن "القصف أسفر عن مقتل وجرح عدد من الحوثيين وتدمير آليات قتالية وأسلحة".

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وأشار إلى "تزامن القصف المدفعي مع غارات لطيران التحالف على تجمعات ومواقع للحوثيين في منطقة الغول القريبة من مركز مديرية كتاف".

وحسب الجيش "أدت الغارات إلى سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين وإعطاب ثلاث عربات تابعة لها".