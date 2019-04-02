"أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا على تجمعات للجيش شمال غربي اليمن

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الثلاثاء، إطلاق صاروخ باليستي على تجمعات للجيش اليمني في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

قالت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة، إن "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا من طراز بدر1 بي على تجمعات لمرتزقة العدوان في جبهة حيران".

يتبع…