قرار من "ويكيبيديا" بسبب التطاول على السعودية

قامت النسخة العربية من الموسوعة الحرة "ويكيبيديا"، بسحب صلاحيات أحد محرريها لتطاوله الدائم على السعودية في تغريداته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرضت الموسوعة لانتقادات واسعة بسبب تطاول محررها، مصعب بنات، على المملكة.

وغرد الحساب الرسمي لـ"ويكيبيديا العربية" على "تويتر": "سحبت اليوم الصلاحيات الإدارية والتحريرية من المستخدم مصعب؛ وسيصدر بيان لاحق من موسوعة ويكيبيديا".

سُحبت اليوم الصلاحيات الإدارية والتحريرية من المستخدم مصعب، وسيصدر بيان لاحق من موسوعة ويكيبيديا.. — ويكيبيديا العربية (@ArabicWikipedia) April 1, 2019

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ودعا المغردون "ويكيبيديا"، لإعادة مراجعة إسهامات المحرر المذكور، وتعديلاته السابقة على مقالات الموسوعة، خاصة فيما يتعلق بالسعودية؛ لاحتمالية قيامه بتزييف بعض معلوماتها.

وشددت إدارة ويكيبيديا على أنها ليست "مجتمعا فوضويا، بل حرية التعديل مقيدة بضوابط وإرشادات وسياسات معينة".