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13:39 02 أبريل/ نيسان 2019
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    الجيش الجزائري

    الجيش الجزائري يعثر على مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوبي البلاد

    © AP Photo / Uncredited
    العالم العربي
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    أعلن الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، العثور على مخبأ للأسلحة والذخيرة في ولايتي تمنراست وغرداية جنوبي البلاد.

    القاهرة- سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني بأن "مفرزة للجيش الوطني الشعبي كشفت إثر دورية استطلاعية بتمنراست، مخبأ للأسلحة والذخيرة".

    الجيش الجزائري
    Youtub/dsa
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    وتابعت أن "المخبأ يحتوي على مسدس رشاش، من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف و3 مخازن ذخيرة،  بالإضافة إلى قنبلة تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة تقدر بـ407 طلقة من مختلف العيارات".

    في حين "كشفت مفرزة أخرى بغرداية، مخبأ به 6 ماسورات لبنادق تكرارية وأغراض أخرى"، حسب بيان الجيش.

    واسترجع الجيش الجزائري، خلال الأسابيع القليلة الماضية، كميات كبيرة من الأسلحة كانت مخزنة في مخابئ في الصحراء خصوصا، ضمنها ثمانية صواريخ غراد ومدافع مضادة للدبابات و94  قذيفة و30 قطعة سلاح مختلفة الأنواع و31 قنبلة يدوية وكمية من الذخيرة.

    وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت، أمس الاثنين، استسلام إرهابيين اثنين كانا ينشطان في صفوف مجموعة إرهابية في منطقة تمنراست جنوبي الجزائر.

    وأفاد بيان لوزارة الدفاع  أن الإرهابيين "بكناوي بشير" المدعو "أبو طلحة"، و"تنان بوخاني" المدعو "أبو جبل"، اللذان التحقوا بالجماعات الإرهابية سنة 2016، سلما نفسيهما لقوات الجيش،  حيث كان بحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومخازن ذخيرة مملوءة.

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    أخبار الجزائر, الجيش الجزائري, الجزائر
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