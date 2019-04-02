"غاية شخصية لولي العهد"... 4200 سعودي يتلقون 100 مليون ريال

بدأ برنامج "سند محمد بن سلمان" في صرف مبالغ مستحقة للدفعة الأولى من المبادرة المعروفة باسم "سند الزواج".

ويصل حجم العطاء الأول من البرنامج إلى 100 مليون ريال، لمساندة حديثي الزواج. "الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي"، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

إيمانًا بأهمية الاستقرار الأسري، ومساندة حديثي الزواج تنطلق مبادرة سند الزواج أولى مبادرات برنامج #سند_محمد_بن_سلمان https://t.co/elGL86Izz0 pic.twitter.com/K1ogwHNYe2 — سند محمد بن سلمان (@snadprogram) December 30, 2018

ومبادرة "سند الزواج" هي إحدى مبادرات "سند محمد بن سلمان"، تهدف إلى مساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، وتقوم المبادرة على التحقق من طلبات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل دوري ومستمر.

صرف عطاء "سند محمد بن سلمان" لأكثر من 4200 مستفيد من حديثي الزواج — https://t.co/ikE6MZ5GXq pic.twitter.com/Fj4KcLZ9Z0 — صحيفة العليا (@AlyaOrg) April 2, 2019

ووصفت صحيفة عكاظ البرنامج بـ" الغاية الشخصية لولي العهد، إلى تلمس حاجات فئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى وضع أطر وقواعد لمبادرات الأمير محمد بن سلمان غير الربحية الموجهة للمجتمع السعودي، وجمعها ضمن حقل موحد وتوجيه المبادرات للفئات المختلفة وفقا لنوعيتها بما يكرس التنمية الفاعلة".

سند محمد بن سلمان.. هل يدعم الزواج الثاني؟ https://t.co/F1xAy0mWdr — صحيفة المواطن (@almowatennet) April 2, 2019

وبدأت فرق العمل في الإعداد والتحضير للبرنامج وفقا للبناء والحوكمة وشمولية المبادرات المتوافقة مع أهداف التوجهات منذ شهر ديسمبر الماضي من حيث نطاق العمل وآلية التشغيل التي نصت عليها رؤية 2030 لخلق تنمية مجتمعية عبر المؤسسات والقطاعات غير الربحية.