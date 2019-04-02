مسؤول سعودي يتحدث عن "زيارة تاريخية" للملك سلمان

وصف مسؤول سعودي زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى المنطقة الشرقية بـ"الزيارة التاريخية".

© AFP 2019 / Tomohiro Ohsumi أمراء يدخلون على الملك سلمان في زيارة خاصة

وقال محافظ القطيف خالد بن عبد العزيز الصفيان، إن زيارة الملك وولي عهده محمد بن سلمان تحمل "خير وفير لأهالي المنطقة في المجالات الاقتصادية والصناعية والترفيهية والاجتماعية ضمن رؤية السعودية 2030 التي ثبت نجاحها من خلال الواقع"، بحسب موقع " سبق " السعودي.

وأعرب المحافظ عن سعادته بوجود الملك وولي عهده على أرض المنطقة الشرقية، وقال: "المنطقة تلبس ثوب الفرح، وتشرق، وتزهو، ويفوح منها الطيب ووصول القيادة لها جعل أهل المنطقة في سعادة، يغلفها الحب".

وأكد الصفيان أن هناك الكثير من المنجزات تحققت في السعودية "ترجع للحكمة وحسن التدبير الداخلي والخارجي الذي تتمتع به شخصية الملك وولي عهده الذي دفع بالسعودية نحو الأفضل".

ووصل الملك سلمان إلى المنطقة الشرقية الأحد عائدا من تونس، بينما وصل الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق إليها قادماً من الرياض.

​وبحسب موقع صحيفة "تواصل" السعودية، أمس، يتوقع أن يعقد مجلس الوزراء برئاسة العاهل الملك سلمان جلسته هذا الأسبوع في المنطقة الشرقية، وذلك لتزامن موعد انعقاد الجلسة مع الزيارة المرتقبة له للمنطقة الشرقية.