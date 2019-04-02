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15:07 02 أبريل/ نيسان 2019
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    البنك المركزي المصري

    مصر تحقق فائضا في الميزان التجاري لأول مرة منذ 7 سنوات

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    العالم العربي
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    تحدثت تقارير اقتصادية مصرية رسمية عن تحقيق الميزان التجاري البترولي فائضًا للمرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات، بلغ 150.8 مليون دولار.

    القاهرة
    Alexandr Yuriev
    البنك المركزي المصري يتوقع ارتفاعا قياسيا في تحويلات المصريين من الخارج
    وبحسب تقارير اقتصادية للبنك المركزي المصري، فإن حصيلة الصادرات ارتفعت بنحو 2.2 مليار دولار بمعدل 18.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2018 /2019 لتسجل 14.3 مليار دولار مقابل 12.1 مليار، ما حد من ارتفاع عجز الميزان التجاري، وفقا لما نشره موقع "بوابة الأهرام" المصرية.

    وكشفت تقارير البنك المركزي عن انخفاض المدفوعات من الواردات البترولية بمعدل 2.1% لتسجل نحو 5.8 مليار دولار، نتيجة انخفاض الكميات المستوردة من المنتجات البترولية الخام، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

    ولفتت التقارير إلى ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 36.7، ليسجل نحو 7.3 مليار دولار مقابل نحو 5.3 مليار في الفترة المقارنة، ارتفع الفائض في ميزان السفر إلى 5.4 مليار دولار مقابل 3.8 مليار خلال الفترة المقارنة.

    وأشارت التقارير كذلك إلى أرقام مهمة تتعلق بالاقتصاد المصري، ومنها أن متحصلات رسوم المرور بقناة السويس ارتفعت بمعدل 5.8%، لتسجل نحو 2.9 مليار دولار، مقابل 2.8 مليار خلال الفترة المقارنة نفسها.

    ولفتت التقارير كذلك إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق إجمالي تدفق للداخل بلغ 6.6 مليار دولار مقابل نحو 6.5 مليار دولار.

    وأشارت التقارير الرسمية إلى أن إجمالي التدفق للخارج سجل نحو 3.8 مليار دولار دولار مقابل 2.8 مليار دولار، وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 2.8 مليار دولار تدفق للداخل.

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