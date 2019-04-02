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    كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017

    رغم النفي الإسرائيلي... تقارير عن صفقة تبادل أسرى مع حماس

    © AP Photo / Adel Hana
    العالم العربي
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    ذكرت قناة القدس الفضائية، أن صفقة تبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل ستعقد قريبا، فيما نفت تل أبيب ذلك.

    ونقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها إن هناك صفقة تبادل أسرى على وقع التهدئة مع إسرائيل، مشيرةً إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة؛ بحسب وكالة "سما".

    حضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني افتتاح القمة العربية الـ 30 في تونس، تونس، الأحد، 31 مارس 2019. اتحد قادة الاجتماع في تونس لحضور القمة السنوية لجامعة الدول العربية يوم الأحد في إدانتهم لسياسات إدارة ترامب التي شوهدت باعتبارها منحازة بشكل غير عادل تجاه إسرائيل ولكنها منقسمة على مجموعة من القضايا الأخرى ، بما في ذلك إعادة قبول سوريا العضو المؤسس.
    © AP Photo / Fethi Belaid
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    قال وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الصفقة ليست على جدول الأعمال، وإنها أخبار وهمية، كما صرح بذلك لهيئة البث الإسرائيلية العامة.

    ونقلت القناة العبرية "هيئة البث الإسرائيلي" (كان)، مساء اليوم، الثلاثاء، على لسان موسى دودين، العضو البارز في حركة حماس، والمسؤول عن ملف الأسرى، أنه لا توجد اتصالات حول إتمام صفقة لتبادل الأسرى بين حركته الفلسطينية وإسرائيل.

    وأفادت القناة العبرية بأن موسى دودين نفى وجود اتصالات مع تل أبيب حول اتمام صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل، بشأن الإسرائيليين الأربعة الموجودين بحوزة الحركة، وهم جنديين ومدنيين، وذلك منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة باسم "الجرف الصامد"، وهي الحرب التي استمرت 54 يوما كاملة، في الفترة من يوليو/ تموز-أغسطس/ آب 2014.

    ونقلت القناة العبرية على لسان البروفيسور سمحا غولدوين، والد هادر غولدوين، الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حركة "حماس"، أنه لا يقبل أي تفاهمات بين بلاده وحركة "حماس"، دون عودة الأسرى.

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    الكلمات الدلالية:
    تبادل أسرى, حماس, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, فلسطين
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