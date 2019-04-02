"حتى لو كان قاضيا"... مطالبة سعودية بإخضاع أي متقدم لوظيفة عامة لاختبار الصحة النفسية

طالب الأخصائي النفسي السعودي أسامة الجامع، بأن يخضع أي شخص يقدم خدمة للمجتمع، أولًا لاختبار في الصحة النفسية؛ حتى لو كان قاضيا.

وأضاف الجامع خلال حديثه لبرنامج "في الصورة" "يفضل أن يكون القاضي مطلعا على الاضطرابات النفسية؛ ليكون مؤهلا للحكم في بعض القضايا"، بحسب موقع "سبق" السعودي.

الأخصائي النفسي #أسامة_الجامع_في_الصورة

يفضل أن يكون القاضي مطلعا على الاضطرابات النفسية ليكون مؤهلا للحكم في بعض القضايا..@oaljama@Mjathlani pic.twitter.com/0q9UOGlHC1 — في الصورة (@Fealsora) ١ أبريل ٢٠١٩

​وتحدث الجامع في لقائه على فضائية "روتانا" عن المشاكل النفسية التي يعاني منها المجتمع السعودي، لافتا إلى أن 50% من السعودين بحاجة إلى مراجعة الطبيب النفسي.

​ودعا الجامع إلى زيادة الوعي بالطب النفسي، والتعامل مع المرضى النفسيين على أنهم ليسوا عارا.

الأخصائي النفسي #أسامة_الجامع يتفق مع القاضي السابق @Mjathlani ويطالب:

أدعو إلى أن أي شخص يقدم خدمة للمجتمع، حتى لو كان قاضيا، يجب أن يخضغ أولا لاختبار في الصحة النفسية..#أسامة_الجامع_في_الصورة@oaljama pic.twitter.com/WIQBl4l6mh — في الصورة (@Fealsora) ١ أبريل ٢٠١٩

​وقال "جلسة العلاج النفسي يجب أن تكون خالية من الأحكام على المريض حتى لو كان ملحدًا، ويجب عليّ أن أتقبل المراجع للعيادة النفيسة كما هو".

وأشار الجامع إلى "مجموعات الدعم النفسي موجودة في المملكة، لكنها غير كافية، وما زالت مجرد جهود فردية خيرية".

الأخصائي النفسي #أسامة_الجامع_في_الصورة



— جلسة العلاج النفسي يجب أن تكون خالية من الأحكام على المريض حتى لو كان ملحدا..



— مجموعات الدعم النفسي موجودة في المملكة، لكنها مجرد جهود فردية خيرية.



— الأخصائي النفسي الأكلينيكي حتى الآن بلا برامج وطنية لتطويره.@oaljama pic.twitter.com/eYB31H26x7 — في الصورة (@Fealsora) ١ أبريل ٢٠١٩

​وأكد الأخصائي النفسي على أهمية وفائدة مراجعة العيادات النفسية، منوها بأن الأخصائي النفسي الإكلينيكي حتى الآن بلا برامج وطنية لتطويره.

ووصف الجامع ما يطلق عليه "علوم الطاقة والريكي وLNB"، بالـ"علوم زائفة" لكونها لا تخضع للأدلة والبراهين العلمية والمنهج التجريبي.

وتحدث الأخصائي النفسي عن أكثر من قضية تشغل بال المجتمع السعودي من بينها التعصب الكروي، ناصحًا إياهم بإعطاء كل شيء حجمه، فكرة القدم جزء من حياتكم وليس كلها، وقال "لا يوجد شيء هو كل حياتك والتعلق الشديد بما حولك من ماديات أو أشخاص قد يضرك أكثر ما ينفعك".