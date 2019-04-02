بيان عاجل من الخطوط الجوية الكويتية بشأن إلغاء بعض رحلاتها

أصدرت شركة الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الثلاثاء، بيانا عاجلا، بشأن تأخر بعض رحلاتها خلال الفترة القادمة.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشركة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن بعض رحلاتها الجوية ستتعرض للإلغاء، نتيجة تأجيل تسلم طائراتها الجديدة من طراز "إيرباص A320"، من جانب مصنع الطائرات، إلى شهور يونيو/ حزيران وأكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني، بدلا من التاريخ المقرر وهو شهر مارس/ آذار.

تسترعي الخطوط الجوية الكويتيه عناية عملائها الكرام، أنه لدواعي تأجيل تسليم طائراتها الجديده من طراز الايرباص A320 من جانب مصنع الطائرات إلى شهر يونيو وأكتوبر ونوفمبر من هذا العام بدلا من التاريخ المقرر أصلا وهو شهر مارس من هذا العام، وهي الطائرات التي كان مقررا أن تحل محل —١ — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) April 2, 2019

وأوضحت الشركة أن هذه الطائرات ستحل محل طائرات ثلاثة قديمة من ذات الطراز، والتي تم وقفها عن العمل إعتبارا من أول نيسان/ إبريل الجاري تمهيدا لبيعها، وانتظارا لحصولنا خلال أسبوعين على الطائرات البديلة التي ستستأجرها الشركة لتحل محل الطائرات القديمة، فإن الشركة قد تضطر لإلغاء بعض رحلاتها ودمج البعض الآخر".

الطائرات الثلاث القديمة من ذات الطراز، وحيث تم وقف الطائرات القديمة عن الطيران إعتبارا من أول إبريل ٢٠١٩ تمهيدا لبيعها، وانتظارا لحصولنا خلال أسبوعين على الطائرات البديلة التي ستستأجرها الشركة لتحل محل الطائرات القديمة، فإن الشركة قد تضطر لإلغاء بعض رحلاتها ودمج البعض الآخر —٢ — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) April 2, 2019

تعاملا مع هذا الظرف الطارئ، وسنعمل على عودة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي خلال أيام قليلة إن شاء الله، وستتكفل الشركه بإيجاد البدائل للرحلات المتأثرة، آملين من عملائنا الكرام تفهم ما نواجهه من ظرف طارئ —٣ — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) April 2, 2019

وقالت الخطوط الجوية الكويتية في تغريدة لها: "تعاملا مع هذا الظرف الطارئ، سنعمل على عودة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي خلال أيام قليلة إن شاء الله، وستتكفل الشركه بإيجاد البدائل للرحلات المتأثرة، آملين من عملائنا الكرام تفهم ما نواجهه من ظرف طارئ، وراجين أن يعذرونا عن أي إزعاج قد يتعرضون له والذي نأمل ونعمل على أن لا يطول أمده".