تلفزيون النهار: رئيس أركان الجيش الجزائري يدعو لتطبيق الحل الدستوري على الفور

قال الفريق قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، إنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت يجب تطبيق الفوري للحل الدستوري، بحسب موقع "قناة النهار" الجزائرية.