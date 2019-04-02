وزارة التعليم في السعودية تتحرك بشأن "مدرس مغسلة الأموات"

اتخذت وزارة التعليم في السعودية، إجراء تجاه المعلم الذي اصطحب تلاميذ في المرحلة المتوسطة، إلى مغسلة للموتى، من أجل شرح درس لهم عن غسل الميت.

شكلت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، لجنة للتحقيق مع المعلم، الذي اصطحب الطلاب إلى مغسلة موتى "شرشورة"، وشرح لهم الدرس، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأكد المتحدث باسم تعليم الطائف، عواض الخديوي، أن مدير تعليم محافظة الطائف، طلال اللهيبي، وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع، والرفع بتقرير مفصل لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المعلم.

وجاء تحرك وزارة التعليم السعودية، بسبب صغر سن الطلاب.

قام معلم تربية إسلامية في إحدى مدارس جنوب شرق محافظة #الطائف بشرح درس غُسل الميت لطلابه بشكل عملي، في مغسلة أموات قريبة من المدرسة.!! pic.twitter.com/vDtP9XUmYj — السعودية اليوم (@alsaudi_today) April 2, 2019

فيما رد عدد من المعلمين والأمور، أن الدرس موجود أصلا في منهج الطلاب "درس الجنائز"، وأن المعلم طبقه بشكل علمي فقط.

والمعلم يدعى محمد مقبل الحارثي، وهو معلم مادة التربية الإسلامية في مدرسة تحفيظ القرآن بمنطقة قيا، وقام بنقل درسه في الصف الأول عن غسل الميت لمغسلة الأموات المجاورة للمدرسة.