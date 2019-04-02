الطيران العراقي يقصف مجموعة إرهابيين ويدمر سبل تنقلهم

نفذ طيران الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، ضربة نوعية، أسفرت عن مقتل مجموعة من عناصر "داعش" الإرهابي، على ضفاف بحيرة الثرثار في العراق.

أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن طيران الجيش، وجه ضربة جوية أسفرت عن قتل وإصابة مجموعة من عناصر "داعش" الإرهابي، في منطقة البو حمود غرب جزيرة سامراء وعلى ضفاف بحيرة الثرثار، "شمال غربي محافظة صلاح الدين، شمال بغداد".

وأضافت الخلية، أن الضربة الجوية، أسفرت أيضا، عن إغراق زورقين اثنين، وتدمير وكر، ونفق، لـ"داعش" الإرهابي، في المنطقة نفسها.

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الجدير بالذكر، أن بحيرة الثرثار تقع على بعد 120 كم شمال غربي بغداد بين نهري دجلة والفرات، وضمن منخفض يعتبر من أكبر المنخفضات الطبيعية في العراق.

وكان العراق، قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي. لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.