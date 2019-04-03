اشتباكات عنيفة بين الجيش و"أنصار الله" جنوب وشرق مدينة الحديدة

تجددت المواجهات، مساء أمس الثلاثاء، بين الجيش اليمني المدعومة من التحالف، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن اشتباكات عنيفة تدور باتجاه منصة العروض وأطراف منطقة الربصة جنوب مدينة الحديدة، بالتزامن مع اشتباكات أخرى في مواقع في مناطق التماس شرق المدينة.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER "أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا على تجمعات للجيش شمال غربي اليمن

وأضاف أن جماعة "أنصار الله" شنت قصفا مدفعيا على مواقع متفرقة للجيش اليمني شرق وجنوب مدينة الحديدة.

واتهمت قوات العمالقة اليمنية المدعومة من التحالف، "أنصار الله" باستهداف المستشفى الميداني في مدينة التحيتا جنوب الحديدة بالأسلحة الثقيلة، وإطلاق قذائف صاروخية آر بي جي على مواقع شرق مدينة الصالح شمال شرقي مدينة الحديدة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.