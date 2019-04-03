التحالف العربي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين إلى خميس مشيط

أعلنت قوات التحالف العربي، اعتراض وتدمير طائرتين من دون طيار تابعتين لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، كانتا متجهتين إلى مدينة خميس مشيط في عسير جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت قناة الإخبارية السعودية على "تويتر" عن التحالف، أن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت طائرتين دون طيار معادية كانتا باتجاه مدينة خميس مشيط".

وأضاف أن 5 أشخاص مدنيين بينهم امرأة وطفل أصيبوا خلال عملية اعتراض وتدمير الطائرتين المسيرتين، في حين تعرضت عدد من المنازل إلى بعض الأضرار المادية، وكذلك 4 مركبات.

عاجل | #التحالف: قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر طائرتين بدون طيار معادية كانتا باتجاه مدينة #خميس_مشيط#الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 2, 2019

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.