صحيفة تكشف رسالة تحذير من بومبيو للبنان

تتكشف يوما بعد يوم أنباء وأخبار جديدة متعلقة بزيارة وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، إلى بيروت وحول المواضيع التي تداولها مع المسؤولين اللبنانيين.

© Sputnik . Zahraa al-Amir عظمة "أمريكا" في بيروت

حيث كشفت صحيفة " الشرق الأوسط "، نقلا عن مصادر سياسية إسرائيلية، أن وزير الخارجية الأمريكي نقل لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري تحذيرا إسرائيليا شديد اللهجة بشأن إقدام "حزب الله" اللبناني بإعادة بناء مصنع جديد لإنتاج الصواريخ الدقيقة في لبنان بمساعدة إيران.

وبحسب المصادر، فإن زيارة بومبيو لتل أبيب كمحطة قبل القدوم إلى لبنان كانت بهدف الاطلاع على المعلومات والخرائط والصور من الأقمار الاصطناعية التي برهنت بحسب الإسرائيليين قيام حزب الله اللبناني ببناء مصنع لإنتاج الصواريخ الإيرانية بمساعدة إيرانية من خلال تقديم الدعم المالي والخبراء الفنيين بهذا المجال".

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة نقلت قلقها حيال نشاطات حزب الله اللبناني، والذي "يشكل تهديدا للأمن اللبناني والإقليمي".