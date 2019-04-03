قطر: لهذا السبب التزمنا "الصمت" حيال مقتل خاشقجي

علقت وزارة الخارجية القطرية مجددا على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

© AFP 2019 / MOHAMMED AL-SHAIKH قطر تتحدث مجددا عن "مقتل خاشقجي" وتوجه دعوة إلى السعودية

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر، في حوار مع صحيفة " واشنطن تايمز "، أن "الدوحة اختارت الصمت حول القتل المروع للصحفي السعودي جمال خاشقجي لتجنب تفاقم التوتر الإقليمي، حتى عندما تصاعدت المزاعم الدولية حول تورط ولي العهد السعودي".

وقالت: "يمكننا تسييس هذا"، وأن قطر كان يمكن أن تلعب هذا بسهولة، مؤكدة أنه بدلا من ذلك: "أخذنا المقعد الخلفي، لمجرد أنه كان الشيء الصحيح الذي يجب فعله".

وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.