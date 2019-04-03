السعودية تواجه 1184 موقعا خطرا على المواطنين

تعمل المملكة العربية السعودية على مواجهة 1184 موقعا خطرا على المواطنين والمقيمين في أنحاء المملكة.

وقدرت وزارة النقل تكلفة مالية لمبادرة سلامة الطرق لتقليل وفيات حوادث السير، واعتمدت ضمن برنامج التحول الوطني 2020، بـ2.925 مليار ريال خلال 5 سنوات، حسب صحيفة الوطن السعودية.

وحددت وزارة النقل 1184 موقعا خطرا في البلاد، للعمل على ضبطها من أجل لتقليل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق.

وقالت الوزارة إنها "ستعالج مشاكل الطرق والمواقع الخطيرة عليها، وإنشاء مكتب لإدارة مشاريع السلامة المرورية لمتابعة ورصد وتحليل مسببات الحوادث واقتراح الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المختصة للحد من المخالفات المرورية".

وتوقعت الوزارة: "توقعت الوزارة أن تحقق المبادرة خفضاً في الأثر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن وفيات وإصابات حوادث الطرق من 45 مليار ريال إلى 23 مليار ريال". "الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي".