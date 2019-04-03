بالصورة... عون يتلقى رسالة من مادورو عبر وفد فنزويلي

وصل وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أريزا، اليوم الأربعاء، إلى بيروت حيث استقبله رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في القصر الرئاسي في بعبدا.

ووصل وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أريزا، إلى لبنان صباحا، حيث تستمر زيارته ليومين يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين.

وكان الرئيس اللبناني قد استقبل أريزا الذي نقل رسالة خاصة من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حول الوضع في فنزويلا.

الرئيس عون استقبل وزير خارجية فنزويلا خورخي أريزا ونقل إليه رسالة من الرئيس نيكولاس مادورو تتعلّق بالوضع في فنزويلا pic.twitter.com/ZcZ9bR9hxa — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 3, 2019

ونشرت الرئاسة اللبنانية على الصفحة الرسمية على "تويتر" صورة للقاء بين الجانبين.

وسيشارك الوزير الفنزويلي عند السادسة من مساء غد في اللقاء التضامني مع فنزويلا الذي سيقام في فندق الكومودور ببيروت.