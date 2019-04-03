مقتل فلسطيني برصاص مستوطن في الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، والجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن فلسطينيا قتل برصاص مستوطن إسرائيلي بالقرب من مدينة نابلس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "استشهاد مواطن عقب إطلاق النار عليه قرب نابلس، وإصابة آخر بجروح متوسطة بالرصاص الحي، تم نقله لمستشفى رفيديا الحكومي، وحالته مستقرة".

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على "تويتر": "قبل قليل أحبطت محاولة لتنفيذ عملية طعن قرب معبر حوارة. لقد تم تحييد المخرب بعد أن أطلق مواطن النار عليه بعد أن حاول ارتكاب عملية طعن في المنطقة دون وقوع إصابات".

#عاجل قبل قليل أحبطت محاولة لتنفيذ #عملية_طعن قرب معبر #حوارة (#نابلس). لقد تم تحييد المخرب بعد ان اطلق مواطن النار عليه بعد ان حاول ارتكاب عملية طعن في المنطقة دون وقوع إصابات — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 3, 2019

ورفض غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في محافظة نابلس رواية الجيش الإسرائيلي، وقال: "الشاب كان يحاول عبور الشارع إلى الجهة الأخرى".

وأضاف دغلس، في اتصال هاتفي مع "رويترز": "نطالب بفتح تحقيق وعرض ما صورته الكاميرات الموجودة في الشارع. جيش الاحتلال لديه كاميرات على هذا الشارع تصور كل شيء".