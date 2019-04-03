تسجيل
12:21 03 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    الصخور البركانية البازلتية، السويداء، سوريا

    البازلت... هدية الطبيعة جنوبي سوريا لدعم إعادة الإعمار (فيديو وصور)

    © Sputnik .
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تشكل الصخور البازلتية في الجنوب السوري ثروة واعدة في سوق الاستثمار، نظراً لما تفتحه من آفاق واسعة لاستخداماتها في أعمال البناء والإنشاءات والصناعات، ما يكسبها كذلك أهمية لتوظيفها في مرحلة إعادة الإعمار.

    وبحسب الدراسات فإن المواصفات الميكانيكية والكيميائية المميزة لمواد البناء والمنتجات المستخلصة من الصخور البازلتية من حيث خصائص الثبات والعزل الحراري والصوتي ومقاومة الاهتراء وعمرها الزمني المديد وغيرها من الميزات، تجعلها مواد يمكن الاعتماد عليها في أعمال البناء والتشييد ولا سيما في مرحلة إعادة الأعمار لما لذلك من أثر في الحفاظ على الطابع المعماري وخفض التكاليف نظرا لتوافر المادة بكثرة في الجنوب السوري.

    وتغطي أراضي محافظة السويداء صبات من الصخور البركانية البازلتية التي تعد موردا طبيعيا هاما يتواجد بكميات كبيرة على مساحة المحافظة.

    وفي لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، قال سامر نصر الدين مدير مؤسسة الإعمار والتطوير في السويداء: "إن حجر البازلت هو ثروة وطنية كبيرة في المحافظة، وقد شكلت البراكين في المنطقة منذ ملايين السنين صبات بازلتية تكاد تغطي كل مساحتها، ويتم استخراج البازلت من المقالع بواسطة "الحفارات والنقارات" حيث يتم اقتطاع كتل بازلتية من المقالع المتوزعة في جنوب المحافظة وشمالها، وتنقل هذه الكتل إلى المعامل الخاصة بتصنيع البازلت، حيث يتم تهذيبها على شكل "بلوكات" أو كتل متناسقة ثم يتم قصها وتقطيعها حسب المطلوب من عملية القص، كبلاط الأرضيات والأرصفة، أو ألواح الديكور الداخلي أو الخارجي للأبنية".

    الصخور البركانية البازلتية، السويداء، سوريا
    © Sputnik .
    الصخور البركانية البازلتية، السويداء، سوريا

    وأضاف نصر الدين: "إن الطلب على منتجات البازلت يتزايد بشكل كبير، وقد قمنا بتصدير منتجاته إلى العديد من الدول العربية كلبنان وقطر والكويت والسعودية إضافة إلى دول أفريقية، حيث الطلب كبير على هذه المواد في العديد من الدول لما تتمتع به من جودة وصلابة وميزات خاصة، وأسعار منافسة مقارنة مع بقية أنواع الحجر".

    الصخور البركانية البازلتية، السويداء، سوريا
    © Sputnik .
    الصخور البركانية البازلتية، السويداء، سوريا

    وأوضح نصر الدين: "يتميز بازلت السويداء بعدة خصائص منها صلابته ونقاؤه ومقاومته للأحماض القلوية وللعوامل الطبيعية، ما دفع بالحضارات التي مرت على المحافظة إلى الاعتماد عليه في بناء البيوت والقلاع التي لا تزال شاهدة على عظمة البازلت حتى يومنا هذا الذي تطور فيه الاهتمام بالبازلت مع التطور الصناعي، حيث بدأ التوجه لاستخدامه في الكثير من الصناعات وخصوصا البناء والأكساء، وتصنيع الحصويات البازلتية، وحاليا يتم العمل للاستفادة من البازلت في صناعات مهمة كصناعة الصوف الصخري والأنابيب والخيوط".

    وتابع قائلا: "يمر البازلت خلال صناعته بمراحل متعددة حيث يتم استخراجه من مقالع خاصة ونقله الى المصانع لتبدأ رحلة تصنيعة من قص وتنظيف وصقل وفرز وتصنيع بأشكال متعددة ليستخدم في الكثير من مراحل البناء بدءأ من الخرسانة الباطونية وصولا للإكساء والزينة".

    وإضافة إلى البازلت، هناك أنواع مختلفة من الخامات الناتجة عن ثوران البراكين كالصخور والتراكيت والطف البركاني (السكوريا) التي تتواجد في المحافظة بكميات واحتياطات هائلة تقدر بملايين الأطنان والأمتار المكعبة أغلبها منتشر على السطح.

    الصخور البركانية البازلتية، السويداء، سوريا
    © Sputnik .
    الصخور البركانية البازلتية، السويداء، سوريا

    وتغطي الصبات البازلتية مساحات واسعة من المحافظة أبرزها في تل الحرف ووادي اللوا وتنتشر مخاريط (السكوريا) شمال شرق المحافظة وجنوبها ومن أهم تلالها (شيحان-القلعة-غرارة-الجمل) وتعتبر الأفضل كما ونوعاً وتتواجد بشكل متكشف على السطح وتستخرج بمقالع مفتوحة وبكلفة بسيطة وتدخل في الاستخدامات الصناعية كالإسمنت إلى جانب مواقع تل رساس وتل ودادة في صلخد وتل الأصفر التي تدخل في الأعمال الإنشائية مع تواجد الطف البركاني الأحمر القرميدي جنوب تل الحرف والطيبة والعجيلات ويتميز بلونه الأحمر وسهولة الحصول عليه وقلة تكاليف استثماره ما يشجع على استخدامه لتغطية الواجهات وإكساء الجدران في الأبنية السياحية والعامة والخاصة.

    الصخور البركانية البازلتية، السويداء، سوريا
    © Sputnik .
    الصخور البركانية البازلتية، السويداء، سوريا

    أما خام التراكيت فيتواجد في منطقة الضهير في الكفر وخشعة الطير في مياماس وتل حبيب في الهويا ويعتبر من أجمل التشكيلات الصخرية لتجانسه وتماسكه وألوانه المخضرة الجميلة حيث تتعدد استخداماته في تلبيس واجهات الأبنية والمنشآت وفي الأرضيات وطاولات المخابر والمستشفيات والبنوك لمقاومته العالية للحموض وعوامل الاهتراء ويستثمر من قبل شركات القطاع الخاص المنتجة للسيراميك من خلال مقالع مفتوحة.

    انظر أيضا:

    بطاريات الطاقة الشمسية تحل مشكلة الكهرباء في سوريا
    تراجع الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 70 في المئة
    الصدر يخاطب الزعماء العرب بشأن سوريا واليمن... هذا مطلبه
    المتحدث باسم القمة : لا يوجد توافق حول عودة سوريا للجامعة العربية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا اليوم, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صالون طائرة بوينغ 777 تابعة لشركة الطيران Qatar Airways
    أفخم مقصورات الطائرات لأفضل شركات الطيران في العالم
    الروس من جهة والأمريكان من جهة... كيف تحمي السعودية سماءها
    الروس من جهة والأمريكان من جهة... كيف تحمي السعودية سماءها
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك