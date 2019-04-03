الأضخم في العالم... الشرطة السودانية تكشف مفاجأة في شاحنات متجهة للسعودية

بينما تتواصل الاحتجاجات في مناطق مختلفة بالسودان، اشتبهت السلطات في حاويات متجهة خارج البلاد في طريقها إلى المملكة العربية السعودية، فأمرت بإيقافها، وعند تفتيشها كانت المفاجأة.

تمكنت دائرة التحقيقات الجنائية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية السودانية، الثلاثاء، من ضبط أضخم شحنة للمخدارت على مستوى العالم، قدرت بـ15 طنا من المخدرات، بجانب 18 مليون حبة مخدرة مختلفة الأنواع، بحسب شبكة الشروق.

ونجحت قوة من شرطة المباحث السودانية في توقيف أخطر مافيا عالمية، مكونة من 4 متهمين بجنسيات مختلفة، بجانب 15 طنا من الحشيش، مكون من 74 قطعة معدة للتوزيع داخل 1541 حقيبة داخل ثلاث شاحنات.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء، محمد طاهر أيلا، على الإنجاز الكبير الذى حققته الشرطة السودانية، بضبطها لشبكة إجرامية دولية تعمل على تهريب المخدرات.

وعدّ أيلا لدى وقوفه على الضبطية بدائرة التحقيق الجنائي بالخرطوم بحري، هذا الإنجاز الذي تحقق بأنه يخدم كل أهل السودان خاصة، وأن الضبطية تعد الأكبر من نوعها، مما يعد إنجازا كبيرا تستحق عليه قوات الشرطة الإشادة والتقدير.

وكانت الشحنة المضبوطة، وفقا لشبكة الشروق، فى طريقها إلى خارج السودان، ويرجح أنها كانت في طريقها إلى المملكة العربية السعودية.