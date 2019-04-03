مصرع شخص في انهيار مبنى بالقاهرة... والدفاع المدني يبحث عن مصابين

انهار عقار في القاهرة، صباح اليوم، أدى إلى وفاة شخص، وإصابة عشرة آخرين.

وتلقت شرطة نجدة القاهرة، بلاغا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بانهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الزاوية الحمراء، شمالي القاهرة، نتيجة انفجار ماسورة غاز، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصري.

ارتفاع ضحايا منزل الزاوية المنهار.. وإخلاء العقارات المجاورة | صور https://t.co/ijOYmZf8dF — بوابة الأهرام (@AlAhramGate) April 3, 2019

​وأشار الموقع إلى أنه على الفور تم الدفع بـ٩ عربات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

وفي إحصائية أولية قال الموقع إن عدد المصابين وصل إلى 10 أشخاص بينما توفي رجل في العقد الرابع من عمره.

مصرع شخص وإصابة 6 فى انهيار جزئى لعقار بـ #الزاويه_الحمراء نتيجة انفجار ماسورة غازhttps://t.co/79WFsjjvwt pic.twitter.com/CPVysdZ14l — اليوم السابع (@youm7) April 3, 2019

​ولفت الموقع إلى أن قوات الحماية المدنية تواصل رفع الأنقاض للكشف عن مصابين أسفل حطام العقار المنهار.

وتبين أن العقار المنهار حدث به خلل أدى إلى انهياره صباح اليوم، وتم إخلاء العقارات المجاورة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

وتم إخلاء العقارات الملاصقة للعقار المنهار حتى يتم التأكد من سلامتها وعدم خطورة الإقامة فيها، وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية قرر اللواء هشام عبد الحميد، رئيس حي الزاوية الحمراء، تسكين سكان العقارات التي تم إخلاءها بعد الانفجار.

عاجل| إخلاء 5 عقارات بعد حادث انفجار ماسورة غاز بـ #الزاوية_الحمراءhttps://t.co/fAq0dCW5Ia pic.twitter.com/iS5SEMhxHO — بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) April 3, 2019

​بينما قرر اللواء محسن صلاح الدين، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، انتداب لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار وإخلائها وإعداد التقرير بحالتها وما نتج عنها من أثر الانفجار.