إسرائيل تحتفي بقائمة تجمعها بالسعودية

احتفت صفحة "إسرائيل تتكلم العربية" بوجود إسرائيل في قائمة أقوى 10 دول في العالم.

ووضعت الصفحة على حساباتها الرسمية على "توتير" و"فيسبوك" صورة للدول العشر الأقوى في العالم وفقا للدراسة التي أعدها منتدى "فالداي".

إسرائيل الثامنة عالميا في قائمة أقوى 10 دول في العالم وجاءت السعودية في المرتبة التاسعة والأولى عربيا، وهي الدولة الإسلامية الوحيدة ضمن القائمة وفقا لدراسة قام بها منتدى فالداي حسب عدة عوامل منها النفوذ السياسي والاقتصادي، التحالفات الدولية، القوة العسكرية والتأثير. pic.twitter.com/gg92gDD4Ey — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 3, 2019

​ومن بين الدول العشر اختارت إسرائيل المقارنة بالمملكة العربية السعودية، وجاء في تعليقها على الصورة: "إسرائيل الثامنة عالميا في قائمة أقوى 10 دول في العالم وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة التاسعة والأولى عربيًّا".

وأشارت الصفحة التابعة للخارجية الإسرائيلية إلى أن السعودية هي الدولة الإسلامية الوحيدة ضمن قائمة "أقوى 10 دول في العالم" وفقا للدراسة.

وأعد المنتدى القائمة وفقا لعدة عوامل مجتمعية من بينها "النفوذ السياسي والاقتصادي والمالي، والعلاقات والتحالفات الدولية، والقوة العسكرية، والدور والزعامة الدولية، والتأثير والحضور الإعلامي، والتأثير الثقافي".