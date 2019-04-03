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15:35 03 أبريل/ نيسان 2019
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    أبو بكر البغدادي

    العراق... 25 مليون دولار مكافأة لمن يرشد عن وكر البغدادي

    © AP Photo /
    العالم العربي
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    حددت السلطات العراقية مكافأة مالية قدرها 25 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تقود لوكر زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

    وألقى الطيران العراقي، اليوم الأربعاء، منشورات في محافظة الأنبار غربي البلاد تضمنت الإعلان عن المكافأة المالية.

    ويحمل المنشور صورة البغدادي وفوقها كتب باللون الأصفر: "قائد داعش في العراق والشام أبو بكر البغدادي"، وتحت الصورة كتب أيضا باللون الأصفر "25 مليون دولار مكافأة مادية للمعلومات التي ترشدنا للقبض عليه".

    ​وفي الجهة الأخرى من المنشور كتب: "قائد داعش ومقاتلوه سرقوا أرضكم وقتلوا أهلكم، وهو الآن مختبئ بأمان بعيدا عن الموت والدمار الذي زرعه، بمعلوماتك تستطيع أن تنتقم منه ومن دماره، اتصل بنا أو ارسل لنا رسالة عبر الواتساب".

    كما تضمنت المنشورات أرقام هواتف "آمنة" للاتصال والإبلاغ عن زعيم التنظيم وعناصره، بحسب موقع "بابل نيوز" العراقي.

    وبحسب وكالة الأنباء الصينية تشير تقارير استخباراتية إلى أن البغدادي يتنقل بسرية تامة وهو متنكر، ويتواجد في مناطق البادية، وهي المنطقة الصحراوية الممتدة من وسط سوريا إلى العراق، كما ترجح تقارير تواجده في الصحراء الغربية لمحافظة الانبار.

    ​ونقلت الوكالة عن إبراهيم العوسج قائم مقام الرمادي، مركز محافظة الأنبار أن "طيران الجيش ألقى المنشورات في عموم محافظة الأنبار وخاصة الرمادي، تضمنت تخصيص مكافأة مالية قدرها 25 مليون دولار لكل من يدلي بمعلومات تقود لاعتقال زعيم التنظيم المتطرف أبو بكر البغدادي".

    ودعا العوسج كل من تتوفر لديه معلومات عن البغدادي إلى التواصل مع القوات الأمنية "للخلاص منه ومن تنظيمه".

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