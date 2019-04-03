بدء الدورة الـ14 من معرض أربيل الدولي للكتاب

بدأ معرض أربيل الدولي للكتاب دورته الرابعة عشرة، اليوم الأربعاء، بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من 21 دولة وحضور نحو 80 شخصية ثقافية.

نقلت وكالة "رويترز" عن مسعود برزاني، الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق في كلمة الافتتاح، "مهما تطورت التكنولوجيا، سوف يبقى الكتاب خير صديق ورفيق، وهو خير جليس، وهو النور الذي يرشد إلى الحضارة والعلم والمعرفة".

© REUTERS / MAX ROSSI الرئيس العراقي يفتتح معرض الكتاب الدولي ويؤكد ضرورة مواجهة الإرهاب

وأضاف "إقامة المعرض السنوي للكتاب في أربيل موضع فخر واعتزاز، ومن حق أربيل أن تفتخر بهذه الفعالية العظيمة، ولا عجب فإن أربيل هي مدينة التأريخ والصمود والتعايش".

ويشمل برنامج المعرض أكثر من 40 فعالية وندوة ثقافية على مدى عشرة أيام.

ومن بين ضيوف المعرض هذا العام الكاتب السوري فراس السواح والقاص الكويتي طالب الرفاعي والكاتب السعودي عزيز محمد والصحفي المصري سيد محمود والمترجم المغربي محمد آيت حنا والكاتب العراقي عبد الخالق الركابي.

وتضمن الافتتاح فقرة شعرية للعراقي كريم العراقي قال فيها عن إقليم كردستان "لو للجبال الشامخات لسان وفصاحة وبيان/ كتبوا معلقة وأنشدها المدى/ ما عاش من عاداك كردستان".

وأضاف "صدق النوايا فليكن جسرا لكم واصغوا لصوت الشعب يا شجعان/فالكرد والعرب جناحا موطني بكليهما يتكامل الطيران/ هل طار طير ما له جنحان؟/ إن واجهت بغداد غزوا غاشما هبت له كالصقر كردستان".

ويستمر المعرض الذي تنظمه مؤسسة "المدى" للإعلام والثقافة والفنون بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان العراق حتى 13 أبريل/ نيسان.