مفاجأة خطيرة... ماذا كشفت السلطات السودانية في حاوية متجهة إلى دولة مجاورة

اشتبهت السلطات السودانية، في صناديق خشبية حملتها سيارة نقل كبيرة على الحدود مع إحدى الدول المجاورة.

وتمكن جهاز المخابرات الوطني السوداني، من ضبط شحنة أسلحة مخبأة في صناديق خشبية.

وقامت الشرطة الأمنية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني بضبط سيارة شحن محملة بالأسلحة تم إخفاؤها بعناية وسط البضائع، حسب صحيفة الانتباهة السودانية.

وضبط داخل الصناديق الخشبية 20 بندقية كلاشينكوف و418 طلقة نارية كانت في طريقها إلى إحدى دول الجوار.

وأكد عبد السميع دفع الله، أن الأسلحة والذخائر كانت قادمة من مناطق البطانة و"معبأة داخل صناديق خشبية بحوزة 3 متهمين".

وأضاف دفع الله أن الأجهزة الأمنية تسعى لضبط التفلتات الحدودية والتهريب للحفاظ على موارد الدولة واقتصادها.