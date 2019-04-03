بعد إعلان حفتر... طرابلس تعلن النفير العام للتصدي لأي تهديدات

قالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، التي تسيطر على العاصمة، طرابلس، في بيان إنها أعلنت النفير العام، اليوم الأربعاء، بعد أن قالت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) إنها ستتحرك غربا.

وقالت حكومة طرابلس في بيان "أصدرنا التعليمات وأعلنا النفير العام لجميع القوات العسكرية والأمنية من الجيش والشرطة والأجهزة التابعة لهما بالاستعداد"؛ بحسب وكالة "رويترز".

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وفي السياق نفسه، أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، العميد أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، مقتل 5 إرهابيين خلال غارة جوية مجهولة شمال شرقي مدينة الكفرة الليبية

وأكد المسماري خلال مؤتمر صحفي، عقده في مدينة بنغازي شرقي البلاد: "مقتل 5 إرهابيين بغارة جوية مجهولة استهدفت سيارة نقل شمال شرقي مدينة الكفرة صباح اليوم، قرب الحدود المصرية".

من جهة أخرى، أعلن المكتب الإعلامي في القيادة العامة للجيش الليبي، في وقت سابق، خلال بيان صحفي، بأن قوات الجيش الوطني تتحرك نحو مدن المنطقة الغربية لتطهير ما تبقى من الأراضي الليبية من قبضة الجماعات الإرهابية الموجودة في المنطقة الغربية.

وكان مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية شرقي البلاد، أفاد يوم أمس الثلاثاء، بأن وحدات من الجيش الليبي تتقدم باتجاه العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن القيادة أصدرت تعليمات بدعم غرفة عمليات تحرير طرابلس.