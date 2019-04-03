التأشيرة إلى السعودية للعراقيين أصبحت من بغداد... وغدا موعد افتتاح القنصلية

وبحسب "السومرية نيوز"، قال الوزير السعودي خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد اليوم الأربعاء، إنه "سيتم افتتاح القنصلية السعودية في بغداد يوم غد الخميس، لإعطاء التأشيرة إلى المسافرين العراقيين من بغداد دون الذهاب إلى الأردن".
ونوه القصبي أن "منفذ عرعر بين السعودية والعراق سينتهي العمل به داخل الجانب العراقي والسعودي خلال 6 أشهر".
وكان وفد سعودي رفيع المستوى، وصل عصر الأربعاء، إلى العاصمة بغداد، ويتوجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى المملكة العربية السعودية خلال أسبوعين.
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