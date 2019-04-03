التأشيرة إلى السعودية للعراقيين أصبحت من بغداد... وغدا موعد افتتاح القنصلية

أعلن وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، اليوم الأربعاء، أن السعودية تستعد لافتتاح قنصليتها في بغداد يوم غد الخميس، وأكد على وجود تحضيرات لافتتاح ثلاث قنصليات أخرى في محافظات عراقية.

وبحسب "السومرية نيوز"، قال الوزير السعودي خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد اليوم الأربعاء، إنه "سيتم افتتاح القنصلية السعودية في بغداد يوم غد الخميس، لإعطاء التأشيرة إلى المسافرين العراقيين من بغداد دون الذهاب إلى الأردن".

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وأضاف القصبي "سنعمل على فتح 3 قنصليات في محافظات مختلفة في البلاد"، وأكد على حرص السعودية على "بناء جسور تواصل لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين".

ونوه القصبي أن "منفذ عرعر بين السعودية والعراق سينتهي العمل به داخل الجانب العراقي والسعودي خلال 6 أشهر".

وكان وفد سعودي رفيع المستوى، وصل عصر الأربعاء، إلى العاصمة بغداد، ويتوجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى المملكة العربية السعودية خلال أسبوعين.