قوات الجيش الوطني الليبي تسيطر على مدينة غريان غربي البلاد

البيضاء — سبوتنيك. وأكد المسماري في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "طلائع القوات المسلحة وصلت لمدينة غريان قبل قليل في إطار تنفيذ مهامها".
من جهة أخرى، أعلن المكتب الإعلامي في القيادة العامة للجيش الليبي، في وقت سابق، خلال بيان صحفي، بأن قوات الجيش الوطني تتحرك نحو مدن المنطقة الغربية لتطهير ما تبقى من الأراضي الليبية من قبضة الجماعات الإرهابية الموجودة في المنطقة الغربية.
وكان مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية شرقي البلاد، أفاد يوم أول أمس الثلاثاء، بأن وحدات من الجيش الليبي تتقدم باتجاه العاصمة طرابلس مشيرا إلى أن القيادة أصدرت تعليمات بدعم غرفة عمليات تحرير طرابلس.
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