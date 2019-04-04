قوات العمالقة اليمنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" جنوب الحديدة

أعلنت ألوية العمالقة اليمنية المدعومة من التحالف، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لقوات العمالقة: إن "الحوثيين قاموا بتوجيه طائرة مسيرة تحمل موادً شديدة الانفجار نحو مواقع لها في جبهة الفازة غرب مديرية التحيتا جنوب الحديدة، أثناء شنهم هجوماً".

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وأضاف أن القوات "أطلقت النار على الطائرة المسيرة، وتمكنت من تفجيرها وإسقاطها قبل وصولها إلى هدفها".

في سياق آخر، ذكر المركز أن "الحوثيين استقدموا تعزيزات تضم معدات ثقيلة بينها دبابات إلى مناطق قريبة من مديرية التحيتا".

من جهة أخرى، "استهدف الحوثيون مواقع للعمالقة في مدينة حيس (جنوب شرقي الحديدة) بقذائف الهاون وأسلحة رشاشة"، حسب المركز.

وكان الجيش اليمني المدعوم من تحالف عسكري عربي قد أعلن، أمس الأربعاء، تقدمه في معارك مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وذكرت المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني على صفحتها في "فيسبوك" أن قواتها حققت تقدما جديدا باتجاه مزارع الجر في مديرية عبس شمال غربي حجة بعد معارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف "أنصار الله" وأسر أربعة آخرين.