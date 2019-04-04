مصر ترد على مزاعم فرنسية بشأن سقوط طائرتها عام 2016

ردت السلطات المصرية على مزاعم وردت في تقرير فرنسي تحدث عن أسباب حادث سقوط طائرة مصر للطيران عام 2016.

وأعلنت وزارة الطيران المصرية في بيان أصدرته مساء أمس الأربعاء، إنها "تحرص على عدم الإدلاء بأية معلومات فنية تخص حادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا؛ نظرا لإحالة التحقيق إلى النيابة العامة، كونها الجهة المنوط بها حاليا التحقيق في الحادث، ويرجع إليها فيما يتعلق بهذا الشأن"، حسبما نقلت صحيفة "الشروق" المصرية.

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وكانت وسائل إعلام فرنسية قد تناقلت تقريرا أعده خبراء الحوادث الجوية، بتكليف من القضاء الفرنسي عن حقائق تفيد في التحقيق بحادث تحطم طائرة "مصر للطيران" عام 2016 ومصرع ركابها في المتوسط.

وأفاد التقرير بأن الطائرة كانت بحالة فنية متردية وغير صالحة للطيران إلا بعد الصيانة، وأضاف التقرير، أنه وفقا للوثيقة التي أمر بها قضاة التحقيق، فإن طائرة "إيرباص A320" المصرية كان يجب ألا تقلع أبدا، لأنها لم تكن مجهزة للطيران.

وقدم الخبراء مستندا مكونا من 70 صفحة، كشف عن أنه كان يجب فحص هذه الطائرة خلال الرحلات الأربع السابقة لها بعد العيوب المتكررة، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل الطواقم".