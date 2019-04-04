محادثات أستانا حول سوريا ستعقد يومي 25و26 أبريل القادم في نور سلطان

صرح نائب وزير خارجية كازاخستان ، مختار تليبيردي، اليوم الخميس أن الجولة المقبلة من محادثات استانا حول سوريا من المقرر عقدها يومي 25 و 26 نيسان /أبريل في نور السلطان.