الأمم المتحدة تأمل في انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة في الجزائر

تأمل الأمم المتحدة في انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة في الجزائر، وذلك بعد أن أعلن الرئيس بوتفليقة استقالته من منصبه أخيرا.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أمله في "انتقال سلمي وديمقراطي" يعكس تطلعات الشعب الجزائري، مشيدا بالهدوء والاحترام اللذين أبداهما الشعب الجزائري في التعبير عن إرادته في التغيير، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

© REUTERS / RAMZI BOUDINA أكاديمي جزائري: الوضع الدولي لا يسمح بخلق بؤرة صراع جديدة في الجزائر

وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إلى أن "الأمين العام يشيد بالهدوء والاحترام اللذين أبداهما الشعب الجزائري في التعبير عن رغبته في التغيير".

وأضاف أن غوتيريش "يأمل في انتقال سلمي وديمقراطي يعكس رغبة الشعب الجزائري".

وخلال مداخلته في قمة جامعة الدول العربية بتونس العاصمة الأحد الماضي أشاد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بالجهود المبذولة "من أجل مسار انتقال سلمي وديمقراطي للاستجابة السريعة لانشغالات الشعب الجزائري".

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه بعد استقالة بوتفليقة "جدد الأمين العام التأكيد على الالتزام المستمر للأمم المتحدة بدعم الجزائر في مسارها نحو الانتقال الديمقراطي".

وقد أخطر الرئيس بوتفليقة رسميا أمس الثلاثاء رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.

أخطر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المجلس الدستوري باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 أبريل/نيسان الجاري.

وقالت وكالة أنباء الجزائر الرسمية إن "الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة يخطر رئيس المجلس الدستوري باستقالته".

وحث قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قائد صالح قيادة البلاد في وقت سابق على تجنب تأخير اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حل الأزمة السياسية.