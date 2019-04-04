الكشف عن "هدية" الملك سلمان للعراق

وقال القصبي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان عقد في بغداد، إن "المملكة العربية السعودية تؤكد حرصها على المشاركة في مشاريع العراق التنموية، وقد خصصت مبلغ مليار دولار لبناء تلك المشاريع"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
جاء ذلك ضمن زيارة وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى يرأسه ماجد القصبي، ويضم سبعة وزراء بالإضافة إلى العشرات من ممثلي الوزارات والفعاليات الحكومية والشركات الخاصة ضمن اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق العراقي السعودي.
ويتركز جدول أعمال الدورة الثانية حول تعزيز آفاق التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات كافة، وتنسيق الجهود المشتركة بما يخدم مصالح البلدين، وتنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما، وتشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تعهد، في مارس/ آذار الماضي، بتشييد استاد لكرة القدم في العراق، وذلك بعد مباراة ودية جمعت بين منتخبي البلدين في البصرة.
وفي فبراير /شباط الماضي 2018، فاز المنتخب العراقي، على نظيره السعودية 4-1 وديا في البصرة في مباراة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا ضمن مبادرة من رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية وقتها تركي آل الشيخ لرفع الحظر الرياضي عن الملاعب العراقية.
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