ضاحي خلفان يكشف 12 سببا لانسحاب أمير قطر المفاجئ من القمة العربية

كشف ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، عن 12 سببا غادر لأجلها أمير قطر تميم بن حمد القمة العربية التي عقدت أخيرا في تونس.

ونشر خلفان عدة تغريدات على حسابه الشخصي بموقع تويتر، حول انسحاب أمير قطر من القمة العربية، وقال خلفان إن الأسباب الـ12 التي أعلنها هي نتيجة استبيان تم حول الانسحاب القطري من القمة.

وجاءت الأسباب كالآتي: 1- ردة فعل تميم في مؤتمر القمة العربية بتونس كانت سلبية جدا.

2- كان يخشى من توبيخ أردوغان له إذا لم ينسحب.

3- قطر تعمق خلافاتها مع العرب.

خلاصة الاستطلاع حول خروج تميم منسحبا من القمة العربية…اجابت الاغلبية العظمى من المستطلع رأيهم بما هو آت:-

1) أن ردة فعل تميم في مؤتمر القمة العربية بتونس كانت سلبية جدا.

2) أنه كان يخشى من توبيخ اردوغان له اذا لم ينسحب.

3) ان قطر تعمق خلافاتها مع العرب.

تابع.. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 3, 2019

4- التيه السياسي القطري سيستمر عشرين سنة وأكثر حتى يصلح أمرها.

5- حكومة قطر جزء من تنظيم الإخوان.

6- 79% من مواطني قطر غير راضين عن سياسة حكومتهم.

4) ان التيه السياسي القطري سيستمر عشرين سنة وأكثر حتى يصلح أمرها.

5) ان حكومة قطر جزء من تنظيم الاخوان.

6) وأن 79% من مواطني قطر غير راضين عن سياسة حكومتهم

7) وأن قطر تعترف علنا بدعمها لتنظيم الإخوان.

8) وأن تميم مسير حيت أكد ذلك 88% من المستطلع رأيهم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 3, 2019

7- قطر تعترف علنا بدعمها لتنظيم الإخوان

8- تميم مسير حيث أكد ذلك 88% من المستطلع رأيهم.

9- قطر ستعقل بانتهاء الحمدين.

9) وأن قطر ستعقل بإنتهاء الحمدين.

10)وأن خروج تميم كان وصمة في جبين السياسة القطرية.

11) وأنه وجد نفسه محاطا بالكبار وبين عمالقة فخرج.

12) وتمنى السواد الأعظم ان يكون الحوار بين العرب عقلانيا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 3, 2019

10- خروج تميم كان وصمة في جبين السياسة القطرية.

11- تميم وجد نفسه محاطا بالكبار وبين عمالقة فخرج.

12- وتمنى السواد الأعظم أن يكون الحوار بين العرب عقلانيا.

كشفت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة التونسية، سعيدة قراش، تفاصيل ما صدر من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل حضوره القمة العربية التي انعقدت أمس الأحد.

وقالت المسؤولة التونسية، في حوار إذاعي، إن أمير قطر أبلغ تونس مسبقا بأنه سيحضر في الافتتاح ثم يواصل وزير الخارجية القطري تمثيل قطر في القمة، مؤكدة أنهم كانوا على علم مسبق باعتزام الأمير قطر مغادرة القمة.

وأضافت: "رئاسة الجمهورية كانت على علم بمغادرته… الأمير القطري قبل الدعوة والحضور في القمة العربية إكراما ومحبة في شخص رئيس الجمهورية" مؤكدة أن غادرته لم تكن مفاجئة كما روجت وسائل الإعلام.

وشددت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة التونسية على أنه لم يكن مطروحا أن يلقي أمير قطر كلمة.

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وغادر أمير قطر القمة العربية فور انتهاء كلمة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي والأمين العام لجامعة الدول العربية، دون توضيح السبب.

وبعدها توالت التقارير الإعلامية التي تخمن أسباب مغادرته، فيما قال وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوي "لا أعتقد أن هناك أي إشكال في ذلك".

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن أمير قطر انسحب من القمة العربية، لأسباب لا يعلمها أحد، مؤكدا أنه لم يكن هناك أي رد فعل من جانب الوفد المصري.