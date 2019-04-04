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13:05 04 أبريل/ نيسان 2019
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    الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر

    الرئيس التونسي يتحدث لأول مرة عن مغادرة أمير قطر القمة

    © AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE
    العالم العربي
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    خرج الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن صمته، وعلق للمرة الأولى على انسحاب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من القمة العربية الـ30 التي عقدت في تونس أوائل الأسبوع الجاري.

    وقال السبسي، في حوار معه أجرته صحيفة "القدس العربي"، إن "مشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القمة العربية الـ30 التي عقدت في تونس، كانت إكراما من الأمير لتونس، وتلبية للدعوة فقط، مع الاتفاق المسبق على عدم إلقاء خطاب أو مشاركة باجتماعات".

    حضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني افتتاح القمة العربية الـ 30 في تونس، تونس، الأحد، 31 مارس 2019. اتحد قادة الاجتماع في تونس لحضور القمة السنوية لجامعة الدول العربية يوم الأحد في إدانتهم لسياسات إدارة ترامب التي شوهدت باعتبارها منحازة بشكل غير عادل تجاه إسرائيل ولكنها منقسمة على مجموعة من القضايا الأخرى ، بما في ذلك إعادة قبول سوريا العضو المؤسس.
    © AP Photo / Fethi Belaid
    الرئاسة التونسية تخرج عن صمتها وتفاجئ الجميع بأسباب مغادرة أمير قطر
    وبيّن السبسي، عند سؤاله عن المشاركة القطرية ومسألة مغادرة أمير قطر، وما أثاره من جدل في الصحف: "يهمني أن أوضح أننا وجهنا دعوة لأمير قطر فلباها إكراما لنا، وقد أعلمنا منذ البداية بأنه لن يشارك في كل الاجتماعات ولن يلقي خطابا".

    وأضاف أن "الاتفاق مسبقا بأن حضوره سيقتصر فقط على أخذ الصورة الجماعية وبعدها يغادر"، متابعا: "وهذا ما حصل، فأكرمنا بحضوره وجلوسه في قاعة انعقاد القمة، وأرسل لنا خطاب شكر بعد مغادرته".

    وبيّن الرئيس التونسي أنه "ليس لنا مشكلة مع أي طرف، وحاولت أن أوفر كل أسباب الراحة النفسية والمادية لضيوفنا الكرام، وهذا ما قمنا به".

    وكانت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة التونسية، سعيدة قراش، كشفت تفاصيل ما صدر من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل حضوره القمة العربية. وقالت المسؤولة التونسية، في حوار إذاعي، إن أمير قطر أبلغ تونس مسبقا بأنه سيحضر في الافتتاح ثم يواصل وزير الخارجية القطري تمثيل قطر في القمة، مؤكدة أنهم كانوا على علم مسبق باعتزام الأمير قطر مغادرة القمة.

    وغادر أمير قطر القمة العربية فور انتهاء كلمة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي والأمين العام لجامعة الدول العربية، دون توضيح السبب.

    وبعدها توالت التقارير الإعلامية التي تخمن أسباب مغادرته، فيما قال وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوي "لا أعتقد أن هناك أي إشكال في ذلك".

    وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن أمير قطر انسحب من القمة العربية، لأسباب لا يعلمها أحد، مؤكدا أنه لم يكن هناك أي رد فعل من جانب الوفد المصري.

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